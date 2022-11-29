«Устаревшая анимация»: Грымов не оценил репертуар Нового театра Боякова

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН оценил репертуар Нового театра Эдуарда Боякова - бывшего худрука МХАТ им. Горького.

Театр недавно начал свою работу, зрителям уже представили иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». В репертуаре театра также спектакль по мотивам пьесы Мольера «Скупой» с Леонидом Якубовичем и постановка «Лавр» с актером Дмитрием Певцовым. Грымов признался, что не понимает иммерсивные спектакли и пожелал Новому театру обрести своего зрителя.

«То, что там я вижу в репертуаре то, что мы называем «иммерсивный театр», это не мое любимое направление. Для меня это такая анимация, абсолютная анимация, это не очень интересно, я все-таки поклонник драматического художественного театра, с элементами авторского театра. Но иммерсивный театр – это было такое модное явление, которое сегодня уже устарело», - отметил Грымов.