«Устаревшая анимация»: Грымов не оценил репертуар Нового театра Боякова

Художественный руководитель театра «Модерн» рассказал в эфире НСН, что Новому театру необходимо для успеха. 

Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН оценил репертуар Нового театра Эдуарда Боякова - бывшего худрука МХАТ им. Горького.

Театр недавно начал свою работу, зрителям уже представили иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». В репертуаре театра также спектакль по мотивам пьесы Мольера «Скупой» с Леонидом Якубовичем и постановка «Лавр» с актером Дмитрием Певцовым. Грымов признался, что не понимает иммерсивные спектакли и пожелал Новому театру обрести своего зрителя.

«То, что там я вижу в репертуаре то, что мы называем «иммерсивный театр», это не мое любимое направление. Для меня это такая анимация, абсолютная анимация, это не очень интересно, я все-таки поклонник драматического художественного театра, с элементами авторского театра. Но иммерсивный театр – это было такое модное явление, которое сегодня уже устарело», - отметил Грымов.

«Коммерческий проект»: Ректор ГИТИСа оценил успех Нового театра Боякова

При этом он предположил, что зрители могут заинтересоваться таким направлением, поэтому говорить об успехах театра можно будет позже.

«Наверное, есть зрители, которые этого хотят. Вопрос политики, стратегии театра, у каждого театра свой зритель. Я хочу пожелать поиска своего зрителя, потому что это определяет успех театра. Открытие нового театра, конечно, всегда замечательно, закрытие театра – это плохо. Я всегда говорю, что Москва – это абсолютная театральная Мекка. Будет ли востребован театр, это вопрос времени. Можно сделать одну хорошую постановку, все на нее придут и все ее забудут. А долговечность и качество театра определяется жизнью спектакля, насколько долго идет спектакль», - объяснил собеседник НСН.

Ранее ректор ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН отметил, что Новый театр создан на частные деньги, а таким проектам важно показывать коммерческий потенциал, который измеряется проданным залом.

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ФОТО: пресс-служба театра Модерн
ТЕГИ:Юрий ГрымовЭдуард БояковТеатры
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