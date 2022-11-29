«Устаревшая анимация»: Грымов не оценил репертуар Нового театра Боякова
Художественный руководитель театра «Модерн» рассказал в эфире НСН, что Новому театру необходимо для успеха.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в беседе с НСН оценил репертуар Нового театра Эдуарда Боякова - бывшего худрука МХАТ им. Горького.
Театр недавно начал свою работу, зрителям уже представили иммерсивный спектакль «Лубянский гример» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник». В репертуаре театра также спектакль по мотивам пьесы Мольера «Скупой» с Леонидом Якубовичем и постановка «Лавр» с актером Дмитрием Певцовым. Грымов признался, что не понимает иммерсивные спектакли и пожелал Новому театру обрести своего зрителя.
«То, что там я вижу в репертуаре то, что мы называем «иммерсивный театр», это не мое любимое направление. Для меня это такая анимация, абсолютная анимация, это не очень интересно, я все-таки поклонник драматического художественного театра, с элементами авторского театра. Но иммерсивный театр – это было такое модное явление, которое сегодня уже устарело», - отметил Грымов.
При этом он предположил, что зрители могут заинтересоваться таким направлением, поэтому говорить об успехах театра можно будет позже.
«Наверное, есть зрители, которые этого хотят. Вопрос политики, стратегии театра, у каждого театра свой зритель. Я хочу пожелать поиска своего зрителя, потому что это определяет успех театра. Открытие нового театра, конечно, всегда замечательно, закрытие театра – это плохо. Я всегда говорю, что Москва – это абсолютная театральная Мекка. Будет ли востребован театр, это вопрос времени. Можно сделать одну хорошую постановку, все на нее придут и все ее забудут. А долговечность и качество театра определяется жизнью спектакля, насколько долго идет спектакль», - объяснил собеседник НСН.
Ранее ректор ГИТИС, театральный критик Григорий Заславский в беседе с НСН отметил, что Новый театр создан на частные деньги, а таким проектам важно показывать коммерческий потенциал, который измеряется проданным залом.
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