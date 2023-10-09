«Успешных больше, чем трагических»: Режиссер о судьбах актеров «Ералаша»

Геннадий Курлаев в эфире НСН напомнил о громких именах выпускников знаменитой телепередачи.

Режиссер «Ералаша» Геннадий Курлаев в разговоре с НСН назвал притянутым за уши мнение о том, что многие молодые актеры «Ералаша» столкнулись с трагической судьбой.

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Ранее днем «Аргументы и факты» в своем материале вспомнили самые яркие истории молодых актеров «Ералаша», чьи судьбы закончились трагично.

«Притянули за уши. Очень много успешных актеров вышло из «Ералаша». Сычев, например, Ольга Кузьмина – они сейчас в топе, самые дорогие актеры. И таких много. Причем меньшая часть звезд «Ералаша» имеют трагическую судьбу. Таких намного меньше, чем успешных», - признался Курлаев.

Он рассказал историю одного талантливого юного актера с незавидным исходом, не назвав его имени.

«Я, конечно, переживал. Не за тех, кто обязательно умер. Очень талантливый мальчик у нас попал в криминал, сел в тюрьму. Очень обидно. Большой талант был», - добавил режиссер.

В прошлом году бывшего режиссера, сценариста и постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого посадили в тюрьму за педофилию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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