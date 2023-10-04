Охлобыстин объяснил, почему не стал режиссером
Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин объяснил, что отказался от занятий режиссурой, поскольку считал, что он плохой постановщик. Об этом сообщил KP.RU.
По словам Охлобыстина, первый фильм он снял, когда учился во ВГИКе. «Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь», — отметил он.
Также, рассказал собеседник СМИ, первую роль хулигана в фильме «Обещаю быть» он получил случайно в возрасте 13 лет. Возле киностудии имени Горького к Охлобыстину подошла незнакомая женщина и предложила сняться в кино, пообещав, что тот не будет несколько месяцев ходить в школу. Гонорар будущей знаменитости составил 20 рублей.
Ранее Охлобыстин в передаче «Судьба человека» рассказал, почему прокричал с трибуны на Красной площади ставший популярным лозунг «Гойда!». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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