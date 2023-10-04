Охлобыстин объяснил, почему не стал режиссером

По словам Охлобыстина, первый фильм он снял, когда учился во ВГИКе. «Стал первым на курсе, кто снял полнометражный фильм. Но пришел к убеждению, что я плохой режиссер. Кому-то это дается, кому-то нет. Я не могу сочетать административное и творческое, а это в режиссерской деятельности необходимая вещь», — отметил он.

Также, рассказал собеседник СМИ, первую роль хулигана в фильме «Обещаю быть» он получил случайно в возрасте 13 лет. Возле киностудии имени Горького к Охлобыстину подошла незнакомая женщина и предложила сняться в кино, пообещав, что тот не будет несколько месяцев ходить в школу. Гонорар будущей знаменитости составил 20 рублей.

Ранее Охлобыстин в передаче «Судьба человека» рассказал, почему прокричал с трибуны на Красной площади ставший популярным лозунг «Гойда!». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

