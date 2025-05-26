Ушел из жизни актер и режиссер Пиро Милькани

Албанский режиссер, актер и сценарист Пиро Милькани скончался в возрасте 85 лет, сообщило информагентство Vox.

Уточняется, что его смерть наступила в Тиране.

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Режиссер родился в 1939 году, образование получил в художественной академии в Праге. Его кинокарьера началась в 1960-х. Милькани поставил более двух десятков лент, включая самую известную албанскую картину – «Дама из города».

В его мелодраме «Горе пани Шнайдровой», помимо национальных звезд, сыграл итальянский актер Микеле Плачидо (Коррадо Каттани из культовой криминальной саги "Спрут"), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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