Ушел из жизни актер и режиссер Пиро Милькани

Режиссер родился в 1939 году, образование получил в художественной академии в Праге. Его кинокарьера началась в 1960-х. Милькани поставил более двух десятков лент, включая самую известную албанскую картину – «Дама из города».

В его мелодраме «Горе пани Шнайдровой», помимо национальных звезд, сыграл итальянский актер Микеле Плачидо (Коррадо Каттани из культовой криминальной саги "Спрут"), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



