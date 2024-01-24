Предпродажи «Мастера и Маргариты» оказались рекордными со времен «Вызова»
Предпродажи билетов на фильм «Мастер и Маргарита» составили 34,9 миллиона рублей, сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Результат картины Михаила Локшина стал рекордным со времен фильма «Вызов» с предпродажами на сумму 49,36 миллиона рублей. Картина по одноименному роману Михаила Булгакова выходит в прокат 25 января.
Накануне в Москве состоялся пресс-показ «Мастера и Маргариты». Главные роли исполнили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Август Диль.
Сюжет фильма отличается от романа Булгакова. Картина является авторской интерпретацией произведения, напоминает «Радиоточка НСН».
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