Кинокартина «Воланд» сменила название на «Мастер и Маргарита»
Платформа «Кинопоиск» на своей странице во «ВКонтакте» сообщила, что фильм «Воланд» переименовали в «Мастер и Маргарита».
По словам продюсера Рубена Дишдишяна, использовать иное название связано с желанием «объединить силу и дух романа с историей», рассказанной в кинокартине.
«После того, как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты», — добавила продюсер Наталия Клибанова.
Также был опубликован новый трейлер фильма, который снял режиссёр Михаил Локшин. Главные роли сыграли Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргариты) и немецкий актер Аугуст Диль (Воланд).
Ранее киностудия Sony Pictures Entertainment опубликовала на своём официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Великий уравнитель 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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