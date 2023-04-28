Кинокартина «Воланд» сменила название на «Мастер и Маргарита»

По словам продюсера Рубена Дишдишяна, использовать иное название связано с желанием «объединить силу и дух романа с историей», рассказанной в кинокартине.

«После того, как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты», — добавила продюсер Наталия Клибанова.

Также был опубликован новый трейлер фильма, который снял режиссёр Михаил Локшин. Главные роли сыграли Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргариты) и немецкий актер Аугуст Диль (Воланд).

Ранее киностудия Sony Pictures Entertainment опубликовала на своём официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Великий уравнитель 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

