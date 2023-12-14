Юрия Соломина выпишут из больницы на следующей неделе
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра, Народный артист СССР Юрий Соломин готовится к выписке из больницы, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова, передает ТАСС.
По её словам, Соломину осталось сделать несколько анализов перед тем, как он отправиться домой.
Михайлова считает, что худрука Малого театра выпишут вначале следующей недели.
«Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно», - добавила директор театра.
Ранее у худрука Малого театра Юрия Соломина диагностировали инсульт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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