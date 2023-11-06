В Москве госпитализировали худрука Малого театра Юрия Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что народный артист СССР, художественный руководитель театра Юрий Соломин был госпитализирован, сообщает РИА Новости.

Певец Дима Билан был госпитализирован с бронхитом

По её словам, 88-летний актёр «потерял сознание, когда шёл к машине».

«Сейчас он в сознании», - рассказала Михайлова.

Ранее заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль и ему нужно лечиться и ложиться на операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:КультураНародный АртистГоспитализацияТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры