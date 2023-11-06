В Москве госпитализировали худрука Малого театра Юрия Соломина
6 ноября 202315:05
Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что народный артист СССР, художественный руководитель театра Юрий Соломин был госпитализирован, сообщает РИА Новости.
По её словам, 88-летний актёр «потерял сознание, когда шёл к машине».
«Сейчас он в сознании», - рассказала Михайлова.
Ранее заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль и ему нужно лечиться и ложиться на операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru