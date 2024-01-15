Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

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Военный оркестр на похоронах исполнил гимн России, при захоронении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.

Уточняется, что венки на похороны артиста прислали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, Минкульт, патриарх Кирилл, Алла Пугачева, различные театры, «Мосфильм» и многие другие.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Троекуровское КладбищеПохороныНародный Артист

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