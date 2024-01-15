Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище
15 января 202416:35
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.
Военный оркестр на похоронах исполнил гимн России, при захоронении были отданы воинские почести в виде трех оружейных залпов.
Уточняется, что венки на похороны артиста прислали Владимир Путин, премьер Михаил Мишустин, Минкульт, патриарх Кирилл, Алла Пугачева, различные театры, «Мосфильм» и многие другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru