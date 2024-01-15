Умер сыгравший дворника в «Елках» актер Адылбек Атыхаев

Умер актер Адылбек Атыхаев, сыгравший дворника в комедии «Елки». Ему было 57 лет. Об этом говорится в сообщении студии Bazelevs в своем Telegram-канале.

Названа причина смерти актера Захаренкова

О его смерти стало известно 15 января, но она наступила 12 января. Причина смерти актера не раскрывается.

«Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям», - говорится в сообщении.

Накануне стало известно о смерти актера и каскадера Александра Захаренкова. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Социальные сети
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