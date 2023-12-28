Киркоров анонсировал шоу «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота

Народный артист РФ Филипп Киркоров на фоне бойкота на телевидении анонсировал мероприятие под названием «Зимнее SHOW».

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В своих соцсетях певец разместил афишу, согласно которой мероприятие запланировано на 1 января на площадке «Live Арена» в Москве.

Также в списке участников значатся Лолита Милявская и Дима Билан, которые вместе с Киркоровым засветились на скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме них выступить на «Зимнее SHOW» должны Лада Дэнс и Дмитрий Маликов.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за «голой вечеринки» Киркоров не появится в новогоднем выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ, его уберут из новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия» и вырежут из эфирной версии ремейка «Иван Васильевич меняет профессию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПевецКонцертФилипп Киркоров

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