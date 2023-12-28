Киркоров анонсировал шоу «Зимнее SHOW» с Лолитой и Биланом на фоне бойкота
Народный артист РФ Филипп Киркоров на фоне бойкота на телевидении анонсировал мероприятие под названием «Зимнее SHOW».
В своих соцсетях певец разместил афишу, согласно которой мероприятие запланировано на 1 января на площадке «Live Арена» в Москве.
Также в списке участников значатся Лолита Милявская и Дима Билан, которые вместе с Киркоровым засветились на скандальной «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Кроме них выступить на «Зимнее SHOW» должны Лада Дэнс и Дмитрий Маликов.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за «голой вечеринки» Киркоров не появится в новогоднем выпуске шоу «Маска» на телеканале НТВ, его уберут из новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия» и вырежут из эфирной версии ремейка «Иван Васильевич меняет профессию», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Газпром» анонсировал среднесрочные контракты с тремя странами
- СМИ: Абдразакова отстранили от спектаклей в Европе
- Оркестр Петербургской филармонии встретит Новый год гастролями в Китае
- Юрист заявил, что Киркорова нельзя лишить звания из-за вечеринки
- Молодежный пресс-центр собрал тысячу публикаций в ведущих СМИ
- Минтранс открыл первый этап Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева»
- Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на сумму €4,1 млрд
- Глава РПЛ перечислил лучших иностранных футболистов первой части сезона
- Миронов выступил против ремонта по ОСАГО подержанными запчастями
- Ресторатор Миронов поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru