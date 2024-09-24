В ЦБ ответили Норштейну на обвинения в «воровстве» «Ежика в тумане»

В Центробанке ответили советскому и российскому режиссеру, художнику-мультипликатору, режиссеру мультфильма «Ежик в тумане» Юрию Норштейну на обвинения в воровстве его произведения.

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По словам представителя пресс-службы регулятора, слова которого приводит РБК, монета «Ежик в тумане» выпускается при наличии договора с правообладателем. Такой договор ЦБ заключил с «Союзмультфильмом», уточнили в пресс-службе.

Студия по договору гарантировала, что права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат ей на законных основаниях, подчеркнули в ЦБ.

Сам Норштейн заявлял НСН, что Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу.

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ФОТО: Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
ТЕГИ:СоюзмультфильмАвторские ПраваРежиссерЦентробанк

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