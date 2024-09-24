«Лопатой и ломом!»: Норштейна возмутили памятные монеты ЦБ «Ежик в тумане»
Режиссер «Ежика в тумане» заявил в эфире НСН, что персонажа её жены украл «Союзмультфильм», а Банк России не разобрался в ситуации и взял перерисованного.
Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу. Об этом в беседе с НСН заявил советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.
Банк России выпустил памятную монету с «Ёжиком в тумане» к 50-летию известного мультфильма. Она представлена в трех видах: серебряная номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Тираж монеты номиналом 3 рубля — всего 7 тысяч штук. Норштейн считает, что персонажа у них с женой украли, а Банк России использовал перерисованное изображение.
«Это неуважение к художнику и режиссеру, который рисовал этот мультфильм, а это моя жена Франческа Ярбусова, которая сочинила этот персонаж, в том виде, в котором он есть. А Центробанк не вник в суть. Если бы там спросили: «А кто это сделал?», то Слащева бы им ничего не ответила, потому что у нее свой «художник» где-то в Великобритании. Он скопировал работы Франчески. Никто кроме Франчески сегодня не нарисует этого ежика. Он очень неуловимый и тонкий персонаж. А там лопатой и ломом все сделано. По-настоящему, это все надо перелить обратно в материал и открыть уголовное дело небывалого воровства. Этим должна заниматься прокуратура», - поделился он.
По его словам, проблема с правами художников-мультипликаторов на своих персонажей стоит остро уже давно.
«Война за права идет давно. В 2017 году мультипликатор Леонид Шварцман на вручении наград деятелям культуры сказал президенту: «Нас опять обворовывают». Тогда президент заявил, что согласен с необходимостью совершенствования системы защиты интеллектуальных прав, и что совершенно точно нужно сделать – это обеспечить прозрачность этого процесса. После этого ничего не было сделано. В 2022 году Госдума и Совет Федерации окончательно утвердили «воровство» Слащевой. Все художники «Союзмультфильма» лишены авторских прав на свои работы. А президенту доложили, что их права закрепили. Но там была одна заковырка. Это все было сделано без приглашения тех авторов. В результате все художники оказались вне прав. Теперь, пользуясь этим, они делают все, что хотят», - подытожил он.
В 2025 году мультфильму Юрия Норштейна «Ежик в тумане» исполнится 50 лет. Картина была выпущена студией «Союзмультфильм» в 1975 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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