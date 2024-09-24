«Лопатой и ломом!»: Норштейна возмутили памятные монеты ЦБ «Ежик в тумане»

Центробанк, выпуская монеты с «Ежиком в тумане», не вник в суть дела, поэтому получившееся изображение не имеет никакого отношения к оригинальному персонажу. Об этом в беседе с НСН заявил советский и российский режиссер, художник-мультипликатор, режиссер мультфильма «Ежик в тумане» Юрий Норштейн.

Банк России выпустил памятную монету с «Ёжиком в тумане» к 50-летию известного мультфильма. Она представлена в трех видах: серебряная номиналом 3 рубля, из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей. Тираж монеты номиналом 3 рубля — всего 7 тысяч штук. Норштейн считает, что персонажа у них с женой украли, а Банк России использовал перерисованное изображение.