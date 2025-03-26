«Бросает тень!»: Скандал с «Аутсорсом» вскрыл изъяны триумфа «Мастера»

«ЗАЙЧИКИ» КОЗЛОВОЙ: КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНЫ!

О сериале «Аутсорс» заговорили в середине феврале на фоне его премьеры. Поднятая в картине тема балансировала на грани добра и зла: в центре сюжета оказался тюремный надзиратель, решивший продавать право на исполнение смертной казни родственникам жертв. Режиссер сериала Душан Глигоров объяснил тогда НСН, что сериал вовсе не про смертную казнь, а сам он гуманист.

«Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры – это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. (…) Я сторонник гуманистических принципов. Я за то, чтобы давать человеку второй шанс. Мне кажется, что человеку не дано решать, у кого отобрать жизнь, а кому оставить. Что касается преступников, это уже другой вопрос, каким образом их нужно перевоспитывать и предотвращать повторы их преступлений», - пояснил Глигоров.

Согласно индексу «Кинопоиск Pro» сериал «Аутсорс» занимает на сегодня второе место по популярности в российских онлайн-кинотеатрах. Однако, в преддверии выхода его завершающей серии, тень на создателей картины бросила сценарист Анна Козлова, наговорившая лишнего в интервью кинокритику Зинаиде Пронченко, покинувшей Россию после начала СВО и наблюдающей за взлетами и падениями отечественного кино из «недружественного» Парижа.

Пронченко написала в Telegram, что они поговорили с Козловой про «Аутсорс», приведя при этом цитату совсем о другом.

Сценарист призналась, что ее «удивил и потряс» народ, от которого она уехала в 2022 году. При этом Козлова упомянула «рабство» и «белых и пушистых зайчиков».

На это пришлось отвечать генеральному продюсеру онлайн-кинотеатра Okko Гавриилу Гордееву, ранее известному как Гавр из «Comedy Club».

«Вчера начали светиться цитаты Ани Козловой. Не то что мы не поддерживаем и не разделяем ее личное мнение, мы категорически не согласны с ее высказыванием. Немного обидно, что это высказывание направлено в сторону аудитории, это неправильно по отношению к зрителю. Хочу многих предостеречь, в том числе и зрителей, что нельзя отождествлять произведение с одним конкретным человеком. Когда один сценарист высказывается, он бросает тень на всю команду, а над сериалом работало 200 человек со стороны продакшена, в том числе 20 авторов. С этим личным мнением ей самой жить и как нас учит сериал "Аутсорс", у любого поступка бывают последствия», - предупредил медиаменеджер.

На это последовал резкий ответ все той же Пронченко.

«Гордеев Г., вот этот взрослый, успешный, состоятельный мужчина в пиджаке, водолазке и при залысинах, публично объявил, что у него в компании тихий час, что когда он ест, он глух и нем, поэтому заслуживает остаться на продленку и получить дополнительную пайку запеканки. Ну и в чем, как говорится, была неправа Анна Козлова? Разве только в том, что обвиняла русский народ вообще, а не т.н. интеллигенцию предметно», - указала критикесса, завершив свой спич ругательством.