«Бросает тень!»: Скандал с «Аутсорсом» вскрыл изъяны триумфа «Мастера»

Гавриил Гордеев заявил, что сценарист Анна Козлова бросает тень на создателей «Аутсорса» и предупредил ее о последствиях, а Александр Сокуров не стал заступаться за оставшегося без «Ники» режиссера Михаила Локшина.

В российском кино разгорелся новый скандал, затмивший недавний триумф на премии «Ника» фильма «Мастер и Маргарита» и заставивший вспомнить о его «забытом» режиссере.

В поле зрения СМИ оказался сериал «Аутсорс», сценарист которого Анна Козлова негативно высказалась о россиянах. Ее слова растиражировала обосновавшаяся в Париже кинокритик Зинаида Пронченко, а отдуваться пришлось генпродюсеру онлайн-кинотеатра Okko Гавриилу Гордееву.

Генпродюсер Okko Гордеев извинился за высказывания сценариста сериала «Аутсорс»

«ЗАЙЧИКИ» КОЗЛОВОЙ: КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНЫ!

О сериале «Аутсорс» заговорили в середине феврале на фоне его премьеры. Поднятая в картине тема балансировала на грани добра и зла: в центре сюжета оказался тюремный надзиратель, решивший продавать право на исполнение смертной казни родственникам жертв. Режиссер сериала Душан Глигоров объяснил тогда НСН, что сериал вовсе не про смертную казнь, а сам он гуманист.

«Он не совсем про смертную казнь, а скорее про людей и про их заботы, тревоги, размышления об экзистенциальных вопросах и о том, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому работа наших героев в тюрьме, где приводятся в исполнение смертные приговоры – это лишь фон, на котором происходит их жизнь, кино не про это. (…) Я сторонник гуманистических принципов. Я за то, чтобы давать человеку второй шанс. Мне кажется, что человеку не дано решать, у кого отобрать жизнь, а кому оставить. Что касается преступников, это уже другой вопрос, каким образом их нужно перевоспитывать и предотвращать повторы их преступлений», - пояснил Глигоров.

Согласно индексу «Кинопоиск Pro» сериал «Аутсорс» занимает на сегодня второе место по популярности в российских онлайн-кинотеатрах. Однако, в преддверии выхода его завершающей серии, тень на создателей картины бросила сценарист Анна Козлова, наговорившая лишнего в интервью кинокритику Зинаиде Пронченко, покинувшей Россию после начала СВО и наблюдающей за взлетами и падениями отечественного кино из «недружественного» Парижа.

Пронченко написала в Telegram, что они поговорили с Козловой про «Аутсорс», приведя при этом цитату совсем о другом.

Сценарист призналась, что ее «удивил и потряс» народ, от которого она уехала в 2022 году. При этом Козлова упомянула «рабство» и «белых и пушистых зайчиков».

На это пришлось отвечать генеральному продюсеру онлайн-кинотеатра Okko Гавриилу Гордееву, ранее известному как Гавр из «Comedy Club».

«Вчера начали светиться цитаты Ани Козловой. Не то что мы не поддерживаем и не разделяем ее личное мнение, мы категорически не согласны с ее высказыванием. Немного обидно, что это высказывание направлено в сторону аудитории, это неправильно по отношению к зрителю. Хочу многих предостеречь, в том числе и зрителей, что нельзя отождествлять произведение с одним конкретным человеком. Когда один сценарист высказывается, он бросает тень на всю команду, а над сериалом работало 200 человек со стороны продакшена, в том числе 20 авторов. С этим личным мнением ей самой жить и как нас учит сериал "Аутсорс", у любого поступка бывают последствия», - предупредил медиаменеджер.

На это последовал резкий ответ все той же Пронченко.

«Гордеев Г., вот этот взрослый, успешный, состоятельный мужчина в пиджаке, водолазке и при залысинах, публично объявил, что у него в компании тихий час, что когда он ест, он глух и нем, поэтому заслуживает остаться на продленку и получить дополнительную пайку запеканки. Ну и в чем, как говорится, была неправа Анна Козлова? Разве только в том, что обвиняла русский народ вообще, а не т.н. интеллигенцию предметно», - указала критикесса, завершив свой спич ругательством.
«Думал, меня пригласят»: Писатель Драгунский о «забывчивости» создателей сериала «Аутсорс»

«МАСТЕР», «ЦЫГАНЕ» И «АУТСОРС»: ДА ГОРИ ОНО ОГНЕМ!

Интересно, что Анна Козлова и до этого успела привлечь к себе внимание другим скандалом. В конце февраля она обидела писателя Дениса Драгунского, рассказ которого «Дочь военного пенсионера» лег в основу «Аутсорса».

Писательница, известная по роману «F20», вошедшему в лонг-лист премии «Большая книга» в 2017 году, заявила, что в рассказе Драгунского ей показался интересным «только стартовый момент - продажа смертной казни за деньги». На этом, по ее словам, пересечения сериала с книгой закончились.

Денис Драгунский попытался тогда убедить НСН, что не обижается на Козлову, хоть ему и «абсолютно наплевать».

«То, что они опровергают или нет, - да гори оно огнем. Я стараюсь видеть в людях только хорошее и надеюсь, что Анна Козлова имела в виду другое: то, что был сюжет, изложенный на двух страницах, а она сделала из него грандиозное произведение, а не то, что ей дали «Войну и мир», а она стала его приспосабливать под экран. Но мне уже без разницы, я уже забыл про этот рассказ и выпустил после этого пять новых книг. Эта книжка вышла в свет в 2020 году, а до этого рассказ был вывешен в соцсетях», - отметил Драгунский.

Вместе с тем писатель посетовал, что его не позвали на премьеру «Аутсорса».

«Честно говоря, я думал, что меня пригласят на премьеру. Так это обычно бывает, что человека, который предоставил литературную основу, сюжет или идею, приглашают на премьеру просто посидеть в первом ряду. Я бы с удовольствием встал и сказал, как счастлив, что мой маленький рассказ под пером Анны Козловой и под камерой Душана Глигорова получил такое воплощение. Мне как автору рассказу и новеллисту это очень приятно и лестно», - рассказал о несостоявшейся речи сын Виктора Драгунского, ставший прототипом знаменитых «Денискиных рассказов».

В начале марта с онлайн-кинотеатром Okko произошла другая интересная история. После масштабной презентации сериала «Цыгане. Улица Шекспира» его название внезапно сократили, оставив лишь «Улицу Шекспира». Таинственное исчезновение «цыган» объяснили анализом поисковых запросов пользователей.

«Ошибка Михалкова»: Дадут ли «Мастеру и Маргарите» «Нику» вместо «Золотого Орла»

Скандал с «Аутсорсом» вспыхнул буквально на следующий день после триумфа фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», получившего 24 марта сразу семь премий «Ника», в том числе, как лучший фильм. Почетные статуэтки получили и звукорежиссер, и оператор, и художники, и сыгравшие главные роли Евгений Цыганов с Юлией Снигирь. А вот про проживающего в США режиссера картины забыли, Михаила Локшина не оказалось даже в лонг-листе номинантов.

Кинорежиссер Александр Сокуров, обычно защищающий коллег от несправедливости, на этот раз не нашел слов поддержки для Лошкина.

«Я не смотрел этот фильм и ничего не знаю про премию "Ника" уже несколько лет. Локшин - это режиссер? Я его не знаю, не смотрел ничего», - констатировал мэтр, отвечая на вопрос НСН.

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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