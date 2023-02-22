Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

Муравицкий отметил, что к решению уйти со его никто не принуждал. Постановщик поблагодарил коллег за все хорошее, что происходило в стенах театра.

«Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся», - написал режиссер.

Он также добавил, что не планирует покидать Россию в ближайшее время.

Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова призналась, что ей предлагали уехать из России, но актриса на данный момент не готова к эмиграции.

