Юрий Муравицкий ушел из Театра на Таганке

Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Муравицкий отметил, что к решению уйти со его никто не принуждал. Постановщик поблагодарил коллег за все хорошее, что происходило в стенах театра.

«Театр на Таганке останется близким и родным. И по духу, и потому, что там идут три моих спектакля. Это как общие дети. Надеюсь, будут еще, но уже в свободных отношениях. В общем, мы не прощаемся», - написал режиссер.

Он также добавил, что не планирует покидать Россию в ближайшее время.

Ранее народная артистка России Лия Ахеджакова призналась, что ей предлагали уехать из России, но актриса на данный момент не готова к эмиграции.

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ФОТО: РИА Новости
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