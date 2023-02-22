Умер ведущий актер театра «Ленком» Борис Чунаев
Народный артист РСФСР, ведущий актер московского театра «Ленком Марка Захарова» Борис Чунаев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что Чунаев был талантливым исполнителем ролей в знаменитых спектаклях «Тиль», «Поминальная молитва», «Диктатура совести», «Пролетая над гнездом кукушки», а также «Юнона и Авось».
Так, Борис Чунаев пришел в «Ленком» в 1967 году после окончания Школы-студии МХАТ. При этом в том же 67-м году артист дебютировал в кино, исполнив роль Семкина в фильме «Генерал Рахимов», сообщает НСН.
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