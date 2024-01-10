«Шампанское после концерта»: Писатель Додолев объяснил потерю голоса Пугачевой

Додолев поделился с изданием воспоминаниями о своих интервью с народным артистом России, певцом Александром Градским. По словам журналиста, знаменитый исполнитель заявлял, что его коллега не поет с 1986 года. Как отметил Додолев, у Пугачевой узлы на связках и вокальный диапазон в одну октаву, поэтому певица не может «ничего спеть и записать».

«Конечно, я поинтересовался, откуда эти узлы. Ответ был лаконичным: "Это шампанское после концерта". Сказал, что к потере вокала привело "неразумное отношение Пугачевой к своему аппарату вокальному"», — поделился журналист.

Додолев указал, что Градский не верил в потерю голоса Пугачевой из-за чрезмерных нагрузок. По словам музыканта, певица давала всего десять концертов во Дворце спорта в год. При этом у самого Градского была сотня выступлений.

