Юрий Лоза назвал бессмысленной новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

«После экранизации Владимира Бортко никакого смысла снимать „Мастера и Маргариту“ нет: кто-то хотел повыпендриваться, кто-то — голенькой побегать, но по-новому раскрыть содержание романа не удалось», - заявил Лоза в беседе с изданием «Ридус».

Певец также признался, что не смотрел новую киноленту и не планирует.

Ранее Лоза заявил, что недруги предлагают ему «выпить таблетки» и «заткнуться», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

