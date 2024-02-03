Юрий Лоза назвал бессмысленной новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
Певец и композитор Юрий Лоза назвал фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» очередной бессмысленной экранизацией романа Михаила Булгакова.
«После экранизации Владимира Бортко никакого смысла снимать „Мастера и Маргариту“ нет: кто-то хотел повыпендриваться, кто-то — голенькой побегать, но по-новому раскрыть содержание романа не удалось», - заявил Лоза в беседе с изданием «Ридус».
Певец также признался, что не смотрел новую киноленту и не планирует.
Ранее Лоза заявил, что недруги предлагают ему «выпить таблетки» и «заткнуться», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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