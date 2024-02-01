Лоза признался, что недруги советуют ему «выпить таблетки и заткнуться»

Лоза 1 февраля отмечает 70-летие. Музыкант ведет соответствующий возрасту образ жизни, при этом пишет песни и время от времени дает концерты. Лоза признался, что его постоянно «используют как спикера».

«Мне задают вопросы — я отвечаю, поддерживаю интерес к себе. Я же действительно могу ответить на многие вопросы. Иногда меня упрекают, что я комментирую все подряд. Но есть темы, на которые я не сказал ни слова», — указал артист.

Кроме того, Лоза отметил, что его постоянно комментируют в соцсетях, где у артиста «больше трети миллионов» подписчиков.

«Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит: иди, дед, таблетки выпей. А кто-то говорит: когда ты наконец-то заткнешься?» — поделился музыкант.

