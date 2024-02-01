Лоза признался, что недруги советуют ему «выпить таблетки и заткнуться»
Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что недруги предлагают ему «выпить таблетки» и «заткнуться». Об этом артист рассказал в интервью MK.ru.
Лоза 1 февраля отмечает 70-летие. Музыкант ведет соответствующий возрасту образ жизни, при этом пишет песни и время от времени дает концерты. Лоза признался, что его постоянно «используют как спикера».
«Мне задают вопросы — я отвечаю, поддерживаю интерес к себе. Я же действительно могу ответить на многие вопросы. Иногда меня упрекают, что я комментирую все подряд. Но есть темы, на которые я не сказал ни слова», — указал артист.
Кроме того, Лоза отметил, что его постоянно комментируют в соцсетях, где у артиста «больше трети миллионов» подписчиков.
«Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит: иди, дед, таблетки выпей. А кто-то говорит: когда ты наконец-то заткнешься?» — поделился музыкант.
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