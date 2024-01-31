Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина
Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский заявил, что не собирается смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Кончаловский признался, что у него больше нет желания смотреть экранизации «Мастера и Маргариты». По словам режиссера, ему нравится читать книгу.
Он обратил внимание, что интерпретация произведения на экране зачастую искажает смысл оригинала, пишет LIFE.ru.
Ранее общественники призвали внести режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в список иностранных агентов. Причиной стали его посты в соцсетях с осуждением спецоперации на Украине. Создатель картины удалил скандальные публикации и закрыл доступ к своим страницам.
Картина Локшина возглавила кинопрокат в России и СНГ 25–28 января. Фильм заработал 428 миллионов рублей в первый уикенд, отмечает «Радиоточка НСН».
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