Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина

Кончаловский признался, что у него больше нет желания смотреть экранизации «Мастера и Маргариты». По словам режиссера, ему нравится читать книгу.

Он обратил внимание, что интерпретация произведения на экране зачастую искажает смысл оригинала, пишет LIFE.ru.

Ранее общественники призвали внести режиссера «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина в список иностранных агентов. Причиной стали его посты в соцсетях с осуждением спецоперации на Украине. Создатель картины удалил скандальные публикации и закрыл доступ к своим страницам.

Картина Локшина возглавила кинопрокат в России и СНГ 25–28 января. Фильм заработал 428 миллионов рублей в первый уикенд, отмечает «Радиоточка НСН».

