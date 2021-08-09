Юрий Грымов стал заслуженным артистом России

Президент России Владимир Путин присвоил худруку Московского драматического театра «Модерн» Юрию Грымову почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Ранее Грымов в интервью «Радиоточке НСН» предрек МХАТу раскол из-за неадекватно большого гонорара Ольги Бузовой за игру в спектакле «Чудесный грузин».

Грымов возглавляет театр «Модерн» с 2016 года.

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ФОТО: пресс-служба театра «Модерн»
ТЕГИ:Культура
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