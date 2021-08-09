Юрий Грымов стал заслуженным артистом России
9 августа 202112:28
Президент России Владимир Путин присвоил худруку Московского драматического театра «Модерн» Юрию Грымову почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Ранее Грымов в интервью «Радиоточке НСН» предрек МХАТу раскол из-за неадекватно большого гонорара Ольги Бузовой за игру в спектакле «Чудесный грузин».
Грымов возглавляет театр «Модерн» с 2016 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил женщину под Тулой
- Внучка Лукашенко блестяще сдала экзамены в МГУ
- Юрий Грымов стал заслуженным артистом России
- Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом
- Белорусская бегунья Тимановская выставила на продажу серебро Европейских игр
- Зюганов просит ВС РФ восстановить Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму
- После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов
- Лукашенко назвал условие признания Крыма российским
- Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России
- Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»
9 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru