Грымов: любопытно посмотреть на темнокожего «Макбета»
Руководитель театра «Модерн» объяснил НСН, что каждый режиссер вправе действовать, как он хочет при подборе актеров.
Фильм режиссера Джоэла Коэна «Макбет» выйдет до конца 2021 года. Новая интерпретация легендарной пьесы Уильяма Шекспира считается одним из самых ожидаемых лент этого года. Макбета сыграет темнокожий актер Дэнзел Вашингтон, а роль его жены исполнит Фрэнсис МакДорманд, недавно получившая свою третью премию «Оскар» за работу над «Землей кочевников».
Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что режиссер имеет право действовать по своему усмотрению, руководствуясь в выборе актеров собственными принципами.
«Каждый режиссер вправе действовать, как он хочет. Цензором выступает он сам. Я отношусь к этому фильму с любопытством. Актер замечательный. Я считаю, что концентрировать внимание вокруг цвета кожи – это предрассудки. Я не разделяю, когда сегодня полицейские встают на колено перед людьми темной кожи и просят прощения, хотя те не рабы, а они сами не работорговцы. В этом отношении я несовременный и нетолерантный. Мне кажется, в Америке раздувают из мухи слона. А кино, в частности, это искусство обобщения. Поэтому уделять внимание тому, белый артист или черный, и есть средневековье. К сожалению, я думаю, что в данном случае речь идет об этой безумной политической тенденции. Всех напугал закон по "Оскару". Однако я надеюсь, что это художественное решение», - заявил он.
Юрий Грымов отметил, что часто экспериментирует в своих спектаклях с формой и ситуацией, при этом оставляя оригинальный авторский текст, если речь идет о пересмотре классики. Он добавил, что в труппе театра «Модерн» играет темнокожий актер.
«Лично для меня в классике для меня важен текст. Лично я никогда не меняю текст. Я могу менять угол зрения, интонацию, темперамент, художественные решения. Но текст оставляю незыблемым. Если говорить о темнокожих актерах, у меня есть темнокожий актер из Танзании. Он играет в трех моих спектаклях, в том числе, в "На дне". Он играет там темнокожего татарина, мусульманина. Я переношу ситуацию из ночлежки на Рублевку и делаю их очень богатыми людьми. И это выглядит очень актуально, потому что большой мастер Максим Горький писал про духовное падение, а не про финансовое», - рассказал он.
«Макбет» будет вольной адаптацией знаменитой истории о шотландском лорде, которого три ведьмы убедили в том, что ему суждено стать королем. Заручившись поддержкой жены, Макбет выбирает зло способом достижения своих целей, за что в конечном итоге поплатится жизнью. Это будет первая сольная картина режиссера Джоэля Коэна за практически тридцатилетний опыт работы в дуэте с братом Итаном.
Помимо Дензела Вашингтона и МакДорманд, в фильме появятся Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Гарри Меллинг («Ход королевы»), Брайан Томпсон («Зачарованные»), Ралф Айнесон («Острые козырьки»), Кори Хоукинс («Конг: Остров черепа») и другие артисты.
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