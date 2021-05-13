Грымов: любопытно посмотреть на темнокожего «Макбета»

Фильм режиссера Джоэла Коэна «Макбет» выйдет до конца 2021 года. Новая интерпретация легендарной пьесы Уильяма Шекспира считается одним из самых ожидаемых лент этого года. Макбета сыграет темнокожий актер Дэнзел Вашингтон, а роль его жены исполнит Фрэнсис МакДорманд, недавно получившая свою третью премию «Оскар» за работу над «Землей кочевников».

Режиссер и руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что режиссер имеет право действовать по своему усмотрению, руководствуясь в выборе актеров собственными принципами.

«Каждый режиссер вправе действовать, как он хочет. Цензором выступает он сам. Я отношусь к этому фильму с любопытством. Актер замечательный. Я считаю, что концентрировать внимание вокруг цвета кожи – это предрассудки. Я не разделяю, когда сегодня полицейские встают на колено перед людьми темной кожи и просят прощения, хотя те не рабы, а они сами не работорговцы. В этом отношении я несовременный и нетолерантный. Мне кажется, в Америке раздувают из мухи слона. А кино, в частности, это искусство обобщения. Поэтому уделять внимание тому, белый артист или черный, и есть средневековье. К сожалению, я думаю, что в данном случае речь идет об этой безумной политической тенденции. Всех напугал закон по "Оскару". Однако я надеюсь, что это художественное решение», - заявил он.