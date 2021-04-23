Грымов: это ненормально, когда ученые уезжают из России

Юрий Грымов: «Во время гастролей со своей труппой, я всегда стараюсь включать города, в которых мне уютно и познавательно. Но если составлять рейтинг городов, в которых мне было не комфортно, то его бы возглавил Череповец. Я был на знаменитом металлургическом заводе Череповца и видел людей, которых мне жалко. Надеюсь, нас услышит руководство завода. Я бы посоветовал ему брать пример с заводов в Японии. Там они выглядят как дворцы, в которых приятно работать людям», – поделился он с НСН.

