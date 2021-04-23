Грымов: это ненормально, когда ученые уезжают из России
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Исполком МОК одобрил решение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Впервые за 127 в девиз добавят новое слово. Теперь гимн звучит так: «быстрее, выше, сильнее - вместе».
Юрий Грымов: «Из-за постоянных политических конфликтов, Международный олимпийский комитет и культурная общественность, призывают мир к единству. Мы можем и должны найти общий язык, потому что планета Земля маленькая», – сказал в эфире НСН Юрий Грымов.
Россияне рассказали о лучших городах для командировок
Россияне признались, что больше всего хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. Лучшими городами для рабочих поездок также признали Сочи и Москву.
Юрий Грымов: «Во время гастролей со своей труппой, я всегда стараюсь включать города, в которых мне уютно и познавательно. Но если составлять рейтинг городов, в которых мне было не комфортно, то его бы возглавил Череповец. Я был на знаменитом металлургическом заводе Череповца и видел людей, которых мне жалко. Надеюсь, нас услышит руководство завода. Я бы посоветовал ему брать пример с заводов в Японии. Там они выглядят как дворцы, в которых приятно работать людям», – поделился он с НСН.
Кремль не увидел трагедии в увеличении числа уезжающих из России ученых
За девять лет количество учёных, уезжающих из России, увеличилось в пять раз. В Кремле заявили, что не видят в этом проблему, поскольку одни уезжают, другие возвращаются — это нормальный двусторонний процесс.
Юрий Грымов: «Ученые не чувствуют у нас поддержки. Наука и ученые не могут существовать без поддержки государства. Наша с вами задача говорить об этом и бить тревогу. Это ненормально, когда ученые уезжают из России. С кем мы тогда останемся? С популистами? Политики популисты не могут построить нормальное государство», – прокомментировал он в интервью НСН.
Россияне назвали самую переоцененную книгу
33 процента россиян назвали книгу «Лолита» Владимира Набокова самой переоцененной. В список незаслуженно популярных книг также попали: «Война и мир», «Архипелаг ГУЛАГ» «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита».
Юрий Грымов: «Я возмущен этой статистикой. Возьмем, например, «Войну и мир». Если бы этот роман был незаслуженно популярным, то люди бы не приходили на спектакли, а в залах не происходил бы аншлаг. Мне кажется, что многие просто не смогли осилить и прочитать 4 тома «Войны и мир». Теперь они приходят в театр, чтобы посмотреть, про что эта книга, потом ее перечитывают», - рассказал он в интервью НСН.
Худрук «Модерна» приглашает на грандиозную премьеру
27 апреля в театре Модерн состоится новая музыкальная премьера - спектакль #Хочунемогу режиссера Сергея Аронина.
Юрий Грымов: «Театр «Модерн» продолжает выпускать серию премьер. Мы с огромным удовольствием приглашаем зрителей 27 апреля на музыкальный спектакль «#Хочунемогу», который поставил режиссер Сергей Аронин. Это очень трогательная, музыкальная и смешная история, но в тоже время очень понятная и знакомая каждому человеку. Приходите, не пожалеете», - подытожил в интервью НСН Юрий Грымов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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