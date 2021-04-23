Грымов: это ненормально, когда ученые уезжают из России

Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Исполком МОК одобрил решение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Впервые за 127 в девиз добавят новое слово. Теперь гимн звучит так: «быстрее, выше, сильнее - вместе».

Юрий Грымов: «Из-за постоянных политических конфликтов, Международный олимпийский комитет и культурная общественность, призывают мир к единству. Мы можем и должны найти общий язык, потому что планета Земля маленькая», – сказал в эфире НСН Юрий Грымов.

2

Россияне рассказали о лучших городах для командировок

Россияне признались, что больше всего хотели бы поехать в командировку в Санкт-Петербург. Лучшими городами для рабочих поездок также признали Сочи и Москву.

Юрий Грымов: «Во время гастролей со своей труппой, я всегда стараюсь включать города, в которых мне уютно и познавательно. Но если составлять рейтинг городов, в которых мне было не комфортно, то его бы возглавил Череповец. Я был на знаменитом металлургическом заводе Череповца и видел людей, которых мне жалко. Надеюсь, нас услышит руководство завода. Я бы посоветовал ему брать пример с заводов в Японии. Там они выглядят как дворцы, в которых приятно работать людям», – поделился он с НСН.

3

Кремль не увидел трагедии в увеличении числа уезжающих из России ученых

За девять лет количество учёных, уезжающих из России, увеличилось в пять раз. В Кремле заявили, что не видят в этом проблему, поскольку одни уезжают, другие возвращаются — это нормальный двусторонний процесс.

Юрий Грымов: «Ученые не чувствуют у нас поддержки. Наука и ученые не могут существовать без поддержки государства. Наша с вами задача говорить об этом и бить тревогу. Это ненормально, когда ученые уезжают из России. С кем мы тогда останемся? С популистами? Политики популисты не могут построить нормальное государство», – прокомментировал он в интервью НСН

4

Россияне назвали самую переоцененную книгу

33 процента россиян назвали книгу «Лолита» Владимира Набокова самой переоцененной. В список незаслуженно популярных книг также попали: «Война и мир», «Архипелаг ГУЛАГ» «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита».

Юрий Грымов: «Я возмущен этой статистикой. Возьмем, например, «Войну и мир». Если бы этот роман был незаслуженно популярным, то люди бы не приходили на спектакли, а в залах не происходил бы аншлаг. Мне кажется, что многие просто не смогли осилить и прочитать 4 тома «Войны и мир». Теперь они приходят в театр, чтобы посмотреть, про что эта книга, потом ее перечитывают», - рассказал он в интервью НСН

5

Худрук «Модерна» приглашает на грандиозную премьеру

27 апреля в театре Модерн состоится новая музыкальная премьера - спектакль #Хочунемогу режиссера Сергея Аронина.

Юрий Грымов: «Театр «Модерн» продолжает выпускать серию премьер. Мы с огромным удовольствием приглашаем зрителей 27 апреля на музыкальный спектакль «#Хочунемогу», который поставил режиссер Сергей Аронин. Это очень трогательная, музыкальная и смешная история, но в тоже время очень понятная и знакомая каждому человеку. Приходите, не пожалеете», - подытожил в интервью НСН Юрий Грымов. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: пресс-служба театра «Модерн»
ТЕГИ:Авторские НовостиЮрий Грымов
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