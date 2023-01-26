Ургант заявил об отмене концерта

Первый за долгое время концерт Гриши Урганта (образ телеведущего Ивана Урганта) отменен, сообщается на странице музыкального проекта в «ВКонтакте».

«Официальное обращение Григория Урганта к слушателям и зрителям. Уважаемые зрители, концерт 2.02 отменен. Что, конечно, стало полной неожиданностью для всех. Как поётся в песне: "Мне не понять и тебе не понять этого движения..." Убедительная просьба не поддаваться панике и унынию и организованно дождаться следующего концерта», – следует из публикации.

В октябре 2022 года на странице сообщалось, что концерт Урганта в московском клубе «Урбан» перенесен. Называлась дата 2 февраля.

Ранее Иван Ургант прокомментировал информацию о съемках нового сезона шоу «Вечерний Ургант». Он заявил, что кадры, распространяемые в телеграм-каналах, не имеют отношения к перезапуску программы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

