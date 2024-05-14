Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы
Актер и телеведущий Иван Ургант уехал из России в Грузию.
Артист опубликовал в своих соцсетях видеоролик, как танцует в грузинском дворике. Грузия – историческая родина жены Урганта Натальи Кикнадзе, поэтому семья телеведущего нередко отдает предпочтение этой стране.
Накануне стало известно, что выступление Урганта исключили из программы вечера памяти барда Булата Окуджавы «Заезжий музыкант» в Москве, напоминает RT. Вдова барда Ольга Окуджава извинилась за внесение корректировок в программу вечера. По ее словам, известия были получены 7 и 8 мая.
Ранее Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с Ургантом «Во сне ты горько плакал». По словам главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, создатели картины занимают антироссийскую позицию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru