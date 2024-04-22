Ургант спел со своей группой на празднике журналистки Китаевой

Актер и телеведущий Иван Ургант выступил со своей группой Grisha Urgant на дне рождения журналистки Ксении Китаевой в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Антиглянец».

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Ургант и его коллектив исполнили на светском мероприятии несколько песен. «Антиглянец» назвал выступление очень душевным.

Ранее телекритик Александр Горбунов допустил, что программа Ивана Урганта «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир осенью в новом телевизионном сезоне.

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ФОТО: РИА Новости
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