Телекритик Горбунов: «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир осенью

Он добавил, что возвращения в эфир ведущего проекта Ивана Урганта ждет огромное количество зрителей. Горбунов предположил, что возможное возвращение «Вечернего Урганта» станет главным событием сезона.

Телекритик подчеркнул, что сейчас возвращать «Вечерний Ургант» в эфир не стоит ради пары выпусков в апреле и мае.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поздравил ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта с днем рождения во время съемок нового выпуска КВН,

