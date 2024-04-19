Телекритик Горбунов: «Вечерний Ургант» может вернуться в эфир осенью

Телепередача «Вечерний Ургант» может вновь появиться в эфире осенью 2024 года, со стартом нового телевизионного сезона. Об этом в интервью NEWS.ru заявил телекритик Александр Горбунов.

Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом

Он добавил, что возвращения в эфир ведущего проекта Ивана Урганта ждет огромное количество зрителей. Горбунов предположил, что возможное возвращение «Вечернего Урганта» станет главным событием сезона.

Телекритик подчеркнул, что сейчас возвращать «Вечерний Ургант» в эфир не стоит ради пары выпусков в апреле и мае.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст поздравил ведущего шоу «Вечерний Ургант» Ивана Урганта с днем рождения во время съемок нового выпуска КВН,

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроектТелевидениеИван Ургант

Горячие новости

Все новости

партнеры