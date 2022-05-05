Ургант ответил Боякову, пообещавшему в него плюнуть
Иван Ургант ответил бывшему художественному руководителю МХАТа имени Горького Эдуарду Боякову, назвавшего телеведущего врагом из-за фейкового видео.
В интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак!» Бояков ранее прокомментировал видеоролик, опубликованный в фан-сообществе «Вечернего Урганта». Он возмутился тем, что Ургант якобы выложил в соцсетях видео с горящим танком с буквой Z. В свою очередь, Ксения Собчак пояснила Боякову, что упомянутое видео является доказанным фейком, к которому Ургант не имеет никакого отношения.
«Прослышав о Вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства... Нет, сказал я себе, ты не имеешь права молчать. Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» - написал Ургант в своем Telegram-канале.
Телеведущий также попросил Боякова не присылать ему своих извинений.
Ургант добавил, что все свои официальные заявления будет размещать в своем Telegram-канале.
«И на всякий случай давайте поклянёмся, что гастрольные туры и продажу недвижимости (особенно несуществующей) я тоже анонсирую здесь», - отметил он.
Ранее Иван Ургант в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» опроверг информацию о гастролях в Германии.
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