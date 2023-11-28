Ургант пошутил, что ему не дают извиниться уже полтора года

В начале 2023 года в Дубае должен был состояться концерт телеведущего и его коллеги Владимира Познера. Выступление перенесли на ноябрь.

«Я скажу так же, как часто говорил на канале, на котором работал, как полтора года пытаюсь сказать, но никто не дает: «Я извиняюсь», - в шутку сказал Ургант со сцены

Также телеведущий высказался о патриотизме. Он признался, что не подозревал о том, как сильно любит Россию.

В октябре шоумен выступил с лекцией в МГИМО. После этого из вуза уволили замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе, напоминает «Радиоточка НСН».

