Ургант пошутил, что ему не дают извиниться уже полтора года
Телеведущий Иван Ургант на творческом вечера в Дубае рассказал об извинениях и затронул тему патриотизма, пишет издание Starhit.ru.
В начале 2023 года в Дубае должен был состояться концерт телеведущего и его коллеги Владимира Познера. Выступление перенесли на ноябрь.
«Я скажу так же, как часто говорил на канале, на котором работал, как полтора года пытаюсь сказать, но никто не дает: «Я извиняюсь», - в шутку сказал Ургант со сцены
Также телеведущий высказался о патриотизме. Он признался, что не подозревал о том, как сильно любит Россию.
В октябре шоумен выступил с лекцией в МГИМО. После этого из вуза уволили замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе, напоминает «Радиоточка НСН».
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