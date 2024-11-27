Юра Борисов представит картину «Пророк» на фестивале Хомякон

Борисов сыграл в фильме «Пророк…» главную роль. На презентации киноленты также будут присутствовать исполнители ролей товарищей-лицеистов - Илья Виногорский и Роман Васильев. Широкому зрителю фильм представят в феврале 2025 года.



Фестиваль от издательства Bubble и Плюс Студии Хомякон будет проходить в павильоне №1 Экспоцентра. Одним из главных сюрпризов фестиваля для всех фанатов комиксов является приезд художника из Испании Сальвадора Ларрока, который работал над комиксами из серий про Людей Икс и «Фантастическую четвёрку», а также совместно с Мэттом Фрэкшеном — над комиксом «Непобедимый Железный человек».

Ранее сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица заявил о планах получить гражданство России, напоминает RT.

