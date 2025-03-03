Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана
3 марта 202503:48
Российский актер Юра Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в картине «Анора».
Статуэтка досталась Кирану Калкину за роль в «Настоящей боли».
Ранее Washington Post написал, что бюджет ленты «Анора» «был немногим больше, чем еда для команды «Капитана Америки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru