СМИ: Фильм «Анора» с Борисовым достоин «Оскара»

Издание пишет, что бюджет ленты «был немногим больше, чем еда для команды «Капитана Америки». В мире независимого кино «Анора» — стопроцентный исторический хит.

Отмечается, что в США фильм «Анора» смотрели не меньше, чем «Мадам Паутина», «Гарольд и фиолетовый мелок» и «Крэйвен-охотник».

В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе в США пройдет 97-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар». Ведущим мероприятия станет американский комик Конан О'Брайен, который раньше был сценаристом программы «Saturday Night Live» и мультсериала «Симпсоны», а также ведущим и продюсером нескольких собственных шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

