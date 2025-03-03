СМИ: Фильм «Анора» с Борисовым достоин «Оскара»
Кинокартина «Анора» должна получить премию «Оскар» как лучший фильм, сообщает Washington Post.
Издание пишет, что бюджет ленты «был немногим больше, чем еда для команды «Капитана Америки». В мире независимого кино «Анора» — стопроцентный исторический хит.
Отмечается, что в США фильм «Анора» смотрели не меньше, чем «Мадам Паутина», «Гарольд и фиолетовый мелок» и «Крэйвен-охотник».
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе в США пройдет 97-я церемония вручения премии Американской академии киноискусств «Оскар». Ведущим мероприятия станет американский комик Конан О'Брайен, который раньше был сценаристом программы «Saturday Night Live» и мультсериала «Симпсоны», а также ведущим и продюсером нескольких собственных шоу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru