«Плохой фильм»: Кустурица раскритиковал ленту «Анора»
25 февраля 202516:40
Картина Шона Бейкера «Анора» - это плохой фильм, в котором нет морали. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица.
При этом он отметил российского актёра Юру Борисова, назвав его «талантливым человеком и хорошим парнем».
«Такая огромная роль талантливого человека в фильме, который не значит ничего», - заключил сербский кинодеятель.
Ранее Кустурица заявил, что Юра Борисов снимется в его фильме «Как я не снял «Преступление и наказание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru