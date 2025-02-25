«Плохой фильм»: Кустурица раскритиковал ленту «Анора»

Картина Шона Бейкера «Анора» - это плохой фильм, в котором нет морали. Как пишет РИА Новости, об этом заявил сербский режиссёр Эмир Кустурица.

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При этом он отметил российского актёра Юру Борисова, назвав его «талантливым человеком и хорошим парнем».

«Такая огромная роль талантливого человека в фильме, который не значит ничего», - заключил сербский кинодеятель.

Ранее Кустурица заявил, что Юра Борисов снимется в его фильме «Как я не снял «Преступление и наказание», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / SEBASTIEN NOGIER / EPA
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