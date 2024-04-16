«Смешной, но не глупый»: Преподаватель ВГИК назвала секрет уникальности Чарли Чаплина

«Чаплин был универсальным гением. Интересно, что он вышел из комедии, начинал в компании “Кистоун”, это была чистая комедия с трюками. В итоге Чаплин соединил что-то смешное, однозначно веселое, развлекательное с очень серьезными темами, и получилось это очень органично. Показателен в этом смысле его первый полнометражный фильм “Малыш”. Именно эта способность Чаплина соединять в своем творчестве несовместимые вещи, его эмоциональный и творческий диапазон и были его уникальная особенность. Конечно, нельзя не отметить его перфекционизм. Известно, что на короткометражный фильм “Иммигрант” Чаплин потратил столько же пленки, сколько Дэвид Уорк Гриффит на “Нетерпимость”. Возможно, это исторический анекдот, но он свидетельствует о том, что Чаплин очень точно и тонко отрабатывал все трюки, видимо, для того, чтобы их смысл стал более многогранным для зрителя», — сказала Торопыгина.

По мнению собеседницы НСН, можно провести аналогию между Чаплином и звездой Голливуда Робертом Дауни-младшим.