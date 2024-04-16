«Смешной, но не глупый»: Преподаватель ВГИК назвала секрет уникальности Чарли Чаплина
Чаплин умел совмещать несовместимое — нечто однозначно смешное и развлекательное с очень серьезными темами, сказала НСН Марина Торопыгина.
Легендарному актеру Чарли Чаплину 16 апреля исполнилось бы 135 лет. Преподаватель ВГИК, кандидат искусствоведения, член отборочной комиссии ММКФ, киновед Марина Торопыгина в интервью НСН рассказала, что способность органично совмещать противоположные вещи сделала Чаплина уникальным и неповторимым.
«Чаплин был универсальным гением. Интересно, что он вышел из комедии, начинал в компании “Кистоун”, это была чистая комедия с трюками. В итоге Чаплин соединил что-то смешное, однозначно веселое, развлекательное с очень серьезными темами, и получилось это очень органично. Показателен в этом смысле его первый полнометражный фильм “Малыш”. Именно эта способность Чаплина соединять в своем творчестве несовместимые вещи, его эмоциональный и творческий диапазон и были его уникальная особенность. Конечно, нельзя не отметить его перфекционизм. Известно, что на короткометражный фильм “Иммигрант” Чаплин потратил столько же пленки, сколько Дэвид Уорк Гриффит на “Нетерпимость”. Возможно, это исторический анекдот, но он свидетельствует о том, что Чаплин очень точно и тонко отрабатывал все трюки, видимо, для того, чтобы их смысл стал более многогранным для зрителя», — сказала Торопыгина.
По мнению собеседницы НСН, можно провести аналогию между Чаплином и звездой Голливуда Робертом Дауни-младшим.
«Мне кажется, неслучайно режиссер Ричард Аттенборо в своем фильме “Чаплин” выбрал на роль Чаплина Роберта Дауни-младшего. И недавно он получил “Оскар” за лучшую роль второго плана в фильме “Оппенгеймер”. Это тоже актер с диапазоном от комедии до серьезной драмы. Это скорее не сравнение с Чаплином, а сопоставление, мысли о том, как удачно Дауни-младший был выбран на роль Чаплина», — подытожила она.
Ранее гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал режиссера Леонида Гайдая последователем Чаплина.
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