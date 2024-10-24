Уникальную рукопись романа «Маленький принц» продадут на аукционе в Абу-Даби
На ежегодной художественной ярмарке Abu Dhabi Art будет продана редкая углеграфическая рукопись романа «Маленький принц» (автор — Антуан де Сент-Экзюпери) со множеством авторских поправок. Цена издания составит не менее $1,25 млн, сообщает The Guardian.
По словам сотрудников книжного магазина Peter Harrington, данный экземпляр — первая машинопись классической истории и одна из трех известных копий. Также в ней впервые встречаются известные строки «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux», (в переводе с французского — «По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз»). Старший специалист по литературе магазина Сэмми Джей заявил, что автор прокручивал в голове эту фразу в предыдущих черновиках.
Кроме того, к книге прилагаются подписанный Сэнт-Экзюпери чек на 100 долларов и два оригинальный карандашных наброска.
Ранее стало известно, что в Лондоне с аукциона Christie’s продадут рукопись «Истории лейтенанта Ергунова» русского писателя Ивана Тургенева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru