Уникальную рукопись романа «Маленький принц» продадут на аукционе в Абу-Даби

По словам сотрудников книжного магазина Peter Harrington, данный экземпляр — первая машинопись классической истории и одна из трех известных копий. Также в ней впервые встречаются известные строки «On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux», (в переводе с французского — «По-настоящему можно видеть только сердцем. Суть вещей незрима для глаз»). Старший специалист по литературе магазина Сэмми Джей заявил, что автор прокручивал в голове эту фразу в предыдущих черновиках.

Кроме того, к книге прилагаются подписанный Сэнт-Экзюпери чек на 100 долларов и два оригинальный карандашных наброска.

Ранее стало известно, что в Лондоне с аукциона Christie’s продадут рукопись «Истории лейтенанта Ергунова» русского писателя Ивана Тургенева. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

