Рукописный сборник Цветаевой выставят на аукцион за 5,5 млн рублей

Рукописный сборник стихов поэтессы Марины Цветаевой «Ученик» с начальной оценкой в 5,5 миллиона рублей выставят на дистанционные торги аукционного дома «Литфонд». Он начинает в январе серию онлайн-аукционов торгов шедевров и раритетов русского искусства.

Антикварная рукопись «Ученик» состоит из цикла семи стихотворений, она написана красными чернилами. Среди лотов первого аукциона, который пройдёт в субботу, 14 января, значатся: портрет Александра Пушкина художника Константина Юона с эстимейтом 180 тысяч рублей, икона «София Премудрость Божия» (конец XVI - начало XVII вв) за 150 тысяч рублей.

На аукционе 19 января будет представлено собственноручное письмо Иосифа Сталина к Андрею Жданову от 17 октября 1934 года, оно оценивается в 500 тысяч рублей. Комплектный экземпляр портретов Петра Первого в амстердамском издании «Символы и эмблемата» выставят на торги 26 января с первоначальной оценкой 2,2 миллиона рублей.

Между тем, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», за океаном, на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке выставили вечернее платье принцессы Дианы. Бархатный наряд в стиле «Инфанта» оценён в 80-120 тысяч долларов США.

