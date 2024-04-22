Милош Бикович: Зарубежные адаптации «Холопа» говорят о качестве российского кино

Съемки зарубежных адаптаций комедии «Холоп» свидетельствуют о высоком уровне качества российского кино, сообщает ТАСС со ссылкой на актера Милоша Биковича.

В Турции снимут ремейк российской комедии «Холоп»

«Я знаю, что в Монголии снимают, что во Франции снимают, в Турции. Это отлично, это говорит о том, что мы не только снимаем хорошее кино, но мы делаем еще и такие сюжеты, которые являются общечеловеческими», - заявил он перед открытием Московского международного кинофестиваля.

Ранее кассовые сборы комедии «Холоп 2» превысили 3,5 миллиарда рублей, что стало вторым рекордным показателем в истории российского проката.

Один из продюсеров второго фильма кинофраншизы Виталий Шляппо подтвердил «Радиоточке НСН», что продолжение комедии «Холоп» выйдет в российским прокат в начале 2025 года.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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