С 26 марта 2026 года в кино выходят «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». По сюжету в тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые звери отправляются в новое захватывающее приключение. Лавров выразил надежду на то, что мультфильм будет хорошо тиражировать за границей.

«Первая часть собрала 306 миллионов рублей при бюджете 241 миллион рублей. Она очень хорошо продавалась за рубеж, поэтому за границей собрала в районе пяти-шести миллионов долларов, что позволило окупить производство этого неплохого мультфильма. Я уже видел сиквел второй часть. Думаю, 300-500 миллионов рублей мультфильм должен собрать. Он получился, на мой взгляд. Он очень неплох! Надеюсь, у него все же будет достойная касса. Хотелось бы, чтобы его постарели хотя бы один миллион зрителей. Также надеюсь, что продажи сиквела за рубеж были неплохие. Он точно выйдет в Мексике», — сказал собеседник НСН.