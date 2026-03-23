Юмор и зверушки: «Котам Эрмитажа 2» предрекли сборы в 500 млн рублей

Фильм «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала» должен собрать в российском прокате до полумиллиарда рублей, сказал в эфире НСН преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров.

С 26 марта 2026 года в кино выходят «Коты Эрмитажа 2. Тайна египетского зала». По сюжету в тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые звери отправляются в новое захватывающее приключение. Лавров выразил надежду на то, что мультфильм будет хорошо тиражировать за границей.

«Первая часть собрала 306 миллионов рублей при бюджете 241 миллион рублей. Она очень хорошо продавалась за рубеж, поэтому за границей собрала в районе пяти-шести миллионов долларов, что позволило окупить производство этого неплохого мультфильма. Я уже видел сиквел второй часть. Думаю, 300-500 миллионов рублей мультфильм должен собрать. Он получился, на мой взгляд. Он очень неплох! Надеюсь, у него все же будет достойная касса. Хотелось бы, чтобы его постарели хотя бы один миллион зрителей. Также надеюсь, что продажи сиквела за рубеж были неплохие. Он точно выйдет в Мексике», — сказал собеседник НСН.
Он выразил надежду на третью часть истории про котов из Эрмитажа.

«Египетская мифология в мультфильме не так важна. Там больше важна погоня за волшебной лампой Алладина. Дети поймут. Там много юмора, симпатичные коты. Там замечательный и позитивный финал. Надеюсь, мы увидим и третью часть. Успехи нашей анимации в последнее время не так известны. Отличный мультфильм Константина Бронзита "На выброс", например, практически ничего не собрал в прокате. Франшиза о богатырях уже как-то всем приелась. Собирает она по инерции и только потому, что выходит в Новый год. ”Три кота” выходят в разные времена года, они как-то поддерживают нашу анимацию в прокате, но они для самых маленьких зрителей», — добавил эксперт.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сказал НСН, что мощный старт в прокате фильма «Домовенок Кузя 2» связан с удачной датой выхода и успехом первой части франшизы.

ФОТО: Кадр из мультфильма "Коты Эрмитажа"
