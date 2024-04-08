Богатыри и Королева: Какие российские мультфильмы востребованы за рубежом
Бюджеты качественных анимационных фильмов могут доходить до 33 миллионов долларов, отрасль на данный момент рассчитывает только на государственное финансирование, заявил НСН Сергей Лавров.
Самым успешным анимационным проектом в российском прокате является мультфильм «Три богатыря на дальних берегах», рассказал НСН преподаватель Первой онлайн-киношколы, независимый киноэксперт Сергей Лавров.
8 апреля в России празднуют День российской анимации. В 1912 году в этот день состоялась премьера анимационного российского фильма под названием «Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей» режиссёра Владислава Старевича. По словам Лаврова, сегодня в России есть множество успешных анимационных проектов.
«Расцвет анимации пришёлся на 2011-2015 годы, когда мультфильмы «Мельницы» посмотрели рекордное количество зрителей. Самыми знаковыми проектами можно назвать серию про богатырей, «Иван Царевич и Серый Волк», «Снежная Королева», «Смешарики» и «Фиксики». Сборы проекта «Три богатыря на дальних берегах» 2012 года (4.2 млн долларов) никто не перебил до сих пор. Самым топовым в зарубежном прокате мультфильмом является «Снежная королева», франшиза собрала около 93 миллиона долларов. С 4 по 7 апреля в Китае вышла «Снежная королева: Разморозка», собрав 1.06 миллиона долларов. Это второй наш мультфильм в 2024 году, который заработал за рубежом более 1 миллиона долларов. Всего на счету проекта 3,3 миллиона долларов за пределами России. У «Маши и Медведя» около 10 миллионов долларов», - заявил он.
При этом собеседник НСН посетовал, что российская анимация переживает не лучшие времена.
«Сегодня отрасль, увы, не развивается, скорее стагнирует в кинопоказе. Наши мультфильмы пока ещё востребованы за рубежом, но рисованные в основном, а это позавчерашний день для мировой анимации. Отрасли приходится рассчитывать только на государственные деньги, частников в российском кино сегодня почти не осталось. Бюджеты качественных проектов варьируются от 1,3 миллиона долларов, как в случае с мультфильмом «Три кота и море приключений» 2022 года, и доходят до 33 миллионов долларов, подобный бюджет был у фильма «Савва. Сердце воина» 2015 года. При этом 90% российских релизов проваливается в прокате», - пояснил он.
Ранее онлайн-кинотеатр KION сообщил, что самыми популярными мультфильмами у россиян оказались киноленты советских времен. При этом 93% опрошенных признались, что любят смотреть мультфильмы, и делают это регулярно, напоминает «Радиоточка НСН».
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