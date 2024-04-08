Богатыри и Королева: Какие российские мультфильмы востребованы за рубежом

8 апреля в России празднуют День российской анимации. В 1912 году в этот день состоялась премьера анимационного российского фильма под названием «Прекрасная Люканида, или война усачей и рогачей» режиссёра Владислава Старевича. По словам Лаврова, сегодня в России есть множество успешных анимационных проектов.

«Расцвет анимации пришёлся на 2011-2015 годы, когда мультфильмы «Мельницы» посмотрели рекордное количество зрителей. Самыми знаковыми проектами можно назвать серию про богатырей, «Иван Царевич и Серый Волк», «Снежная Королева», «Смешарики» и «Фиксики». Сборы проекта «Три богатыря на дальних берегах» 2012 года (4.2 млн долларов) никто не перебил до сих пор. Самым топовым в зарубежном прокате мультфильмом является «Снежная королева», франшиза собрала около 93 миллиона долларов. С 4 по 7 апреля в Китае вышла «Снежная королева: Разморозка», собрав 1.06 миллиона долларов. Это второй наш мультфильм в 2024 году, который заработал за рубежом более 1 миллиона долларов. Всего на счету проекта 3,3 миллиона долларов за пределами России. У «Маши и Медведя» около 10 миллионов долларов», - заявил он.