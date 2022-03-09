Умерла звезда фильма «Хождение по мукам» Нина Веселовская

Заслуженная артистка России Нина Веселовская скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

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Отмечается, что актриса ушла из жизни, не дожив один день до своего 90-летия.

«6 марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская», — говорится в сообщение.

Веселовская известна своими ролями в фильмах «Хождение по мукам», «Друзья и годы», «Угрюм-река», «На исходе лета» и других.

Прощание с актрисой состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.

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ФОТО: РИА Новости
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