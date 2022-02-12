Умерла актриса Зинаида Кириенко
Народная артистка РСФСР, актриса Зинаида Кириенко умерла на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Союза кинематографистов России.
«Зинаида ушла из жизни сегодня ночью», — рассказал собеседник агентства.
О времени и месте прощания с артисткой пока не сообщается.
Ранее звезда советского кино, известная по ролям в экранизациях произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», была госпитализирована с коронавирусной инфекцией. Медики оценивали состояние Кириенко как очень тяжелое, у нее диагностировали геморрагический инсульт, кроме того, течение болезни осложняла онкология.
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