Умерла сыгравшая в культовом фильме «Мужчина и женщина» актриса Анук Эме

Французская актриса Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус, более известная под псевдонимом Анук Эме, умерла у себя дома в Париже на 93-м году жизни. Об этом в своих соцсетях заявила её дочь Мануэла Папатакис. Причина смерти не уточняется.

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Свою первую роль Эме сыграла в 14 лет в фильме «Дом у моря». Также работала с Федерико Феллини, сыграв в его лентах «Сладкая жизнь» (1960) и «Восемь с половиной» (1963).

Мировая слава обрушилась на Эме после главной женской роли в мелодраме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (1966). За эту работу она получила премии «Золотой глобус» и BAFTA, а также была номинирована на «Оскар».

Ранее на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с глиобластомой головного мозга умерла заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк, сообщает RT.

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ФОТО: Mary Evans/AF Archive / ТАСС
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