Умерла певица Франсуаза Арди
Французская певица Франсуаза Арди умерла в Париже на 81-м году жизни. Об этом сообщил в соцсетях сын артистки музыкант Тома Дютрон.
«Мама ушла», — написал Дютрон.
Обстоятельства смерти Арди не уточняются. Известно, что с 2004 года певица боролась с лимфомой, кроме того, в 2021-м артистка объявила, что у нее обнаружили рак гортани.
Франсуаза Арди родилась в 1944 году в Париже, свой дебютный сингл Tous les garcons et les filles исполнительница записала в 1962-м. За свою карьеру певица выпустила несколько десятков синглов и альбомов. В 2023 году журнал Rolling Stone включил Франсуазу Арди в список 200 величайших певиц всех времен. Исполнительница также снималась в кино, в 1963-1976 годы она сыграла в нескольких картинах, в том числе в «Замке в Швеции» Роже Вадима и «Большом призе» Джона Франкенхаймера.
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