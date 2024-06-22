Умерла народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес
Оперная певица, народная артистка СССР Маргарита Войтес умерла в Эстонии на 88-м году жизни. Об этом сообщает издание ERR.
Причина смерти артистки не называется.
Маргарита Войтес родилась в Москве, провела детство в Новосибирске, позже вместе с семьей переехала в Эстонию. Артистка окончила Таллинскую консерваторию (действующая Эстонская академия музыки и театра), дебютировала в университетском театре в 1957 году в оперетте Имре Кальмана «Фиалка Монмартра», в 1960-1990-х служила в театре «Ванемуйне» в Тарту и в Эстонском театре оперы и балета. Маргарита Войтес выступала во многих странах мира и стала первой эстонской певицей, которую пригласили петь в российском Большом театре и выступить в концертном зале «Россия».
Ранее в возрасте 72 лет умер певец и композитор, участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура.
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