Умерла народная артистка СССР, оперная певица Маргарита Войтес

Причина смерти артистки не называется.

Маргарита Войтес родилась в Москве, провела детство в Новосибирске, позже вместе с семьей переехала в Эстонию. Артистка окончила Таллинскую консерваторию (действующая Эстонская академия музыки и театра), дебютировала в университетском театре в 1957 году в оперетте Имре Кальмана «Фиалка Монмартра», в 1960-1990-х служила в театре «Ванемуйне» в Тарту и в Эстонском театре оперы и балета. Маргарита Войтес выступала во многих странах мира и стала первой эстонской певицей, которую пригласили петь в российском Большом театре и выступить в концертном зале «Россия».

Ранее в возрасте 72 лет умер певец и композитор, участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура.

