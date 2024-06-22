Умер участник ансамбля «Сябры» Николай Сацура

Певец и композитор, участник белорусского ансамбля «Сябры» Николай Сацура умер на 73-м году жизни. Об этом заявил художественный руководитель коллектива, народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко, пишет KP.ru.

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«Ушел в мир иной Николай Сацура... Друг, соратник, композитор... Нет слов...» — сообщил музыкант.

Николай Сацура родился в 1952 году в белорусской деревне Погост. Музыкант окончил Гомельское музыкальное училище имени Соколовского, в 1974-м стал участником «Сябров», где выступал как вокалист, клавишник и композитор. Сацура был автором многих песен ансамбля и основным аранжировщиком всех программ коллектива.

Ранее стало известно о смерти музыканта, участника британского проекта Electric Light Orchestra Ричарда Тэнди, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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