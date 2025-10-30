Умерла дочь Марлен Дитрих актриса Мария Рива
Актриса Мария Рива, дочь кинозвезды и певицы Марлен Дитрих, умерла на 101-м году жизни. Об этом пишет The Washington Post.
Артистка скончалась 29 октября, отмечает RT. Она ушла из жизни в доме своего сына в Гиле в американском штате Нью-Мексико.
Мария Элизабет Рива (Зибер) родилась в 1924 году в Берлине в семье Марлен Дитрих и Рудольфа Зибера. В 1930-м она переехала с матерью в Лос-Анджелес. Рива начала сниматься в кино еще в детстве, вместе с Дитрих она сыграла в фильме «Распутная императрица». Позднее артистка окончила актерскую школу в Голливуде, снималась в сериалах и играла в театре. Рива фактически завершила актерскую карьеру к началу 1960-х годов.
