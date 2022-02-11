СМИ: Актриса Кириенко находится в очень тяжелом состоянии

Отмечается, что ее положение осложняет онкологическое заболевание. К тому же, результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным.

Ранее СМИ сообщили, что актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.