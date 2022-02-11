СМИ: Актриса Кириенко находится в очень тяжелом состоянии

Народная артистка России Зинаида Кириенко находится в больнице в очень тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «112».

Медики диагностировали у нее геморрагический инсульт. Сейчас 88-летняя актриса находится в частично парализованном состоянии.

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Отмечается, что ее положение осложняет онкологическое заболевание. К тому же, результат ПЦР-теста на COVID-19 оказался положительным.

Ранее СМИ сообщили, что актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОнкологияГоспитализацияКоронавирусНародный АртистАктриса
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