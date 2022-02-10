Народная артистка РФ Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19

Народную артистку России Зинаиду Кириенко госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 88-летней актрисе стало плохо, когда она находилась дома. Женщина потеряла сознание и перестала реагировать на что-либо.

Билан опроверг сообщения о своей госпитализации

Отмечается, что сейчас она находится под наблюдением врачей.

Зинаида Кириенко - советская и российская эстрадная певица, актриса. Удостоена звания Народной артистки РСФСР. Стала известна отечественному зрителю благодаря таким фильмам, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Два капитана» и другие.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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