Народная артистка РФ Кириенко госпитализирована с подозрением на COVID-19
Народную артистку России Зинаиду Кириенко госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, 88-летней актрисе стало плохо, когда она находилась дома. Женщина потеряла сознание и перестала реагировать на что-либо.
Отмечается, что сейчас она находится под наблюдением врачей.
Зинаида Кириенко - советская и российская эстрадная певица, актриса. Удостоена звания Народной артистки РСФСР. Стала известна отечественному зрителю благодаря таким фильмам, как «Тихий Дон», «Судьба человека», «Два капитана» и другие.
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