Умерла актриса Лариса Голубкина

Ушла из жизни народная артистка РСФСР, актриса, звезда фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» Лариса Голубкина. Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Андрей Малахов.

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Ей было 85 лет.

9 марта артистка отпраздновала свой юбилей. Тогда президент России Владимир Путин поздравил актрису с праздником, подчеркнув, что миллионы любителей искусства восхищаются ее талантом и вокалом.

На счету знаменитости множество киноработ, в том числе в фильмах «Дайте жалобную книгу» и «Трое в лодке, не считая собаки». Голубкина также служила в Театре армии, в котором работала до сегодняшних дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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