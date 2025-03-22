Умерла актриса Лариса Голубкина

Ей было 85 лет.

9 марта артистка отпраздновала свой юбилей. Тогда президент России Владимир Путин поздравил актрису с праздником, подчеркнув, что миллионы любителей искусства восхищаются ее талантом и вокалом.

На счету знаменитости множество киноработ, в том числе в фильмах «Дайте жалобную книгу» и «Трое в лодке, не считая собаки». Голубкина также служила в Театре армии, в котором работала до сегодняшних дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».