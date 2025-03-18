Умер народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом в своих соцсетях сообщил его сын, эстрадный певец Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал Филипп Киркоров.

Бедросу Киркорову было 92 года.

В последние годы Киркоров-старший жаловался на боли в сердце и ногах, а также дважды переболел коронавирусом. Как пишет Telegram-канал Mash, в августе прошлого года Бедрос попал в реанимацию кардиологии в крайне тяжелом состоянии с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью. Все осложнялось отеком легких, скоплением жидкости в них и пневмонией. По результатам обследований выявили заболевание головного мозга с когнитивными нарушениями. В конце прошлого года Бедрос попал в больницу в тяжелом состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания. Представительница Филиппа Киркорова, в свою очередь, заявила, что причиной смерти Бедроса Киркорова стала остановка сердца.

